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العقاد : المستشفى الأوروبي تحت السيطرة والسلالة الجديدة أمر غير مهم

الأربعاء 24 مارس 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العقاد : المستشفى الأوروبي تحت السيطرة والسلالة الجديدة أمر غير مهم



غزة/سما/

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور يوسف العقاد، اليوم الأربعاء 24/3/2021 ، ان الوضع حتى اللحظة بمشفى الأوروبي تحت السيطرة وقادرون على تقديم خدمات علاجية آمنة ذات جودة عالية للمرضى

وقال د.العقاد لصوت الاقصى انه : "حتى اللحظة لم يثبت لدينا إصابات من السلالات الجديدة داخل قطاع غزة وهذا الامر غير مهم كثيراً، لأنه بروتوكول العلاج واحد".

وأوضح العقاد ان المستشفى لديه 42 حالة كورونا، منها 13 حالة داخل أقسام العناية المركزة و28 حالة أخرى على الأسرة الخطرة تحتاج للدعم بأجهزة الاوكسجين وحالة واحدة متوسطة.

ويشار الى ان وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم عن تسجيل حالتي وفاة و514 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ، وسط تحذيرات من الدخول في المرحلة الثالثة لفيروس كورونا في القطاع .

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