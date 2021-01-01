وزارة التعليم بغزة تفتتح مدرسة اليرموك الثانوية للبنين

غزة / سما /

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة مدرسة اليرموك الثانوية للبنين بمشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي أ. د. محمد عوض، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت ومدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي، ورئيس بلدية غزة م. يحيى السراج، والمنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر أ. حسني المغني، ورئيس مجلس أولياء الأمور د. محمد الكاشف، ومدير المدرسة أ. مصطفى أبو وردة وعدد من المسؤولين والتربويين.

وقدّم عوض التهنئة لطلبتنا وأبناء شعبنا بافتتاح هذا الصرح العلمي المميز، لافتاً إلى أن اليرموك اسم يُذكرنا بتاريخنا الإسلامي المجيد، وهنا تأتي عملية ربط الماضي بالحاضر وتوعية الطلبة بتاريخهم، وبناء الجيل الفلسطيني الذي يُحقق وعد الآخرة ويُحرر فلسطين والقدس.

ولفت عوض إلى أننا رغم الحرب والحصار نبني المدرسة والطفل الذي عيونه تتجه نحو القدس، فأهل غزة صمدوا رغم التضييق والعدوان، وهم يدركون المعادلة الصحيحة، ويعون تماماً أن القدس هي الهدف.

وثمّن عوض الصورة التي ترسمها وزارة التعليم من خلال الشراكة مع المجتمع وأولياء الأمور والمؤسسات والطلبة والمعلمين من أجل خدمة الإنسان والطالب الفلسطيني، مقدماً شكره لجميع من ساهم في بناء المدرسة.

بدوره بيّن ثابت أن مدرسة اليرموك الثانوية للبنين تأتي من ضمن 7 مدارس نفتتحها خلال العام الدراسي الحالي، وهناك على أرض الواقع 33 مدرسة يجري تدشينها وستُفتتح خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت رغم الحصار أن تُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع المانحين العرب والدوليين لتستمر عمليات بناء المدارس.

وحول إنجازات وزارة التعليم بغزة في مجال الأبنية المدرسية أوضح ثابت أنه قبل 15 عاماً كانت نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة ( 26% )، والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين( 74%)، أما اليوم فأصبحت نسبة المدارس التي تعمل فترة واحدة( 42%) والفترتين (58%) ومن المتوقع بعد تدشين ( 33 ) مدرسة جديدة أن يكون لدينا أكثر من (60% ) من المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة.

وشدّد ثابت أن خططنا مستمرة في تدشين المدارس وتقليل الكثافة الصفية وتوفير بيئة مدرسية جاذبة لحدوث التعليم الراقي، لافتاً إلى أن الوزارة وهي تهتم بالأبنية المدرسية فإنها تُركز على جميع مفاصل العملية التدريسية من مناهج، وأساليب تدريس، والتركيز على القيم والسلوكيات وبناء الطالب المتميز، موضحاً أننا سنطبق في العام الدراسي المقبل برامج وأنشطة جديدة في مجال بناء القيم.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير لرئيس متابعة العمل الحكومي على مساندته الدائمة لوزارة التعليم وبرامجها، كما قدّم الشكر لكل من: المانحين وخصوصاً سلة التمويل المشتركJFA على التعاون في إنشاء بعض المدارس ومنها مدرسة اليرموك، ولبلدية غزة ولمجلس أولياء الأمور وشؤون العشائر الذين تربطهم بالوزارة علاقات متينة، وطواقم الوزارة والمديرية وإدارة المدرسة، متمنياً التوفيق للمدرسة في أداء رسالتها التعليمية والنجاح والتفوق للطلبة.

من جهته أوضح أبو علي أن مدرسة اليرموك بُنيت وفق مواصفات عالمية حيث تحتوي على 24 غرفة صفية كما تتضمن 3 مختبرات للفيزياء، والكيمياء، والحاسوب، إضافة إلى ساحات وملاعب ومرافق ترفيهية.

وأوضح أبو علي أننا نُعاهد شعبنا أن نكون حريصين على هذا الصرح الشامخ ونبذل الغالي والنفيس من أجل تقديم التعليم النوعي لطلبتنا.