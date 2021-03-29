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كهرباء غزة تصدر تنويها مهمًا للمواطنين بشأن فصل بعض الخطوط المغذية لقطاع غزة

الأربعاء 24 مارس 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويها مهمًا للمواطنين بشأن فصل بعض الخطوط المغذية لقطاع غزة



غزة/سما/

أصدرت شركة كهرباء غزة تنويها للمواطنين بشأن فصل بعض الخطوط المغذية لقطاع غزة.

وقالت إن إجراء عدد من أعمال الصيانة الطارئة من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية  يتطلب فصل بعض الخطوط المغذية للقطاع من داخل الخط الأخضر، وفقاً للبيان الآتي:

1-  سيتم فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس يوم غد الخميس الموافق 25/ 3/2021م من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

2- سيتم فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس يوم الاثنين المقبل الموافق 29/3/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.


3- سيتم فصل خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/3/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد العصر.

4- سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وعليه فإن الشركة تؤكد أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة من أجل اتمام عمليات الصيانة اللازمة في وقتها المحدد وبدون تأخير لكي يتسنى لطواقمها ايصال التيار الكهربائي لجميع المواطنين في أوقاته المحددة.

لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث أن الأمر طارئ وخارج عن إرادة الشركة.

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