فصائل المقاومة تستنكر الاعتداءات الاجرامية بحق أهلنا في الشيخ جراح والقدس والداخل المحتل

غزة/سما/

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء الاعتداءات الإجرامية والسياسات الصهيونية بحق أهلنا في الشيخ جراح والمعتصمين السلميين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل.

وأكدت أن هذه السياسات لن تُفلح في ثني شعبنا عن الثبات على أرضه والصمود في وجه محاولات تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.



ودعت الفصائل لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة، وطالبت بالتراجع عن التقليصات الظالمة بحق أبناء شعبنا.



و أكدت الفصائل أن نتائج انتخابات الكيان بفوز فريق نتنياهو أو غيره لن تُغير من واقع البطش والتغول الصهيوني بحق شعبنا وقضيتنا، فقيادة العدو وإن اختلفت وجوههم فلن يختلف فعلهم وإجرامهم، وهم أعداؤنا.