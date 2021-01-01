  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تطبيق "تلغرام" يجمع مليار دولار من السندات

الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق "تلغرام" يجمع مليار دولار من السندات



وكالات / سما /

أصدر تطبيق "تلغرام" المشفّر للمراسلة سندات بأكثر من مليار دولار لتمويل نموه، على ما أعلن الشريك المؤسس للمنصة الشهيرة الروسي بافيل دوروف.

واوضح دوروف عبر قناته على "تلغرام" أن السندات أُصدِرَت "لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم".

واعتبر أن "ذلك سيتيح لتلغرام مواصلة نموه عالمياً مع البقاء وفياً لقيمه واستقلاليته".

وشرح أن الحصيلة المالية للإصدار ستساعد في دعم "استراتيجية تحقيق الدخل" التي أعلنتها الشركة في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وأعلن "تلغرام" أنه سيطلق خدمات مدفوعة اعتباراً من العام 2021 لتمويل نموّه بعد فشل مشروع لجمع الأموال والعملة الافتراضية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تُسجّل زيادة مطّردة منذ أشهر في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق المعروف بمستوى عالٍ من التشفير.

وكشف دوروف منتصف كانون الثاني/يناير الفائت أن عدد مستخدمي "تلغرام" ازداد 25 مليوناً في ايام قليلة ما رفع مجموعهم إلى أكثر من 500 مليون، نتيجة لإعلان خدمة "واتساب" المنافِسة قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأمّ "فيسبوك".

لكنّ "تلغرام" تواجه بسبب هذا النمو زيادة في الإنفاق على المعدات وعرض النطاق الترددي، وفقاً لمقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها وعن وثائق داخلية أن الشركة اضطرت إلى سداد 700 مليون دولار للدائنين بحلول نهاية نيسان/أبريل.

وأسس الأخَوان بافل ونيكولاي دوروف "تلغرام" في العام 2013 وهما أيضاً مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة "فكونتاكتي". ويؤكد "تلغرام" أن الأمان أولوية بالنسبة إليه ويرفض عموماً التعاون مع السلطات، ما أدى إلى محاولات لمنعه في بعض البلدان خصوصاً في روسيا.

#تلغرام #سندات #بافيل دوروف #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

الأخبار الرئيسية

مصرع

استشهاد عامل فلسطيني من الضفة بيافا

وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

نتنياهو

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

الصين: نخطط لدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات سلام في بكين

اعلان سما رسائل