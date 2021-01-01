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وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

الأربعاء 24 مارس 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

فا- أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 وفاة، و2032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 3، رام الله والبيرة 4، طوباس 1، طولكرم 2، قلقيلية 3، نابلس 2"، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 162، جنين 282، الخليل 387، قلقيلية 65، سلفيت 42، نابلس 231، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 17، طوباس 28، بيت لحم 96، رام الله والبيرة 155، قطاع غزة 514".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 111، جنين 177، الخليل 437، قلقيلية 52، سلفيت 65، نابلس 82، ضواحي القدس 86، أريحا والأغوار 11، طوباس 61، بيت لحم 161، رام الله والبيرة 273، قطاع غزة 149".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 206 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فلسطين #فيروس كورونا

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