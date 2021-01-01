الرجوب يغلق محافظة جنين لثلاثة أيام بسبب "كورونا"

جنين / سما /

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، عن اغلاق محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وحتى صباح الأحد 2021/3/28.

وأوضح الرجوب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق شامل لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات، باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفون لقرار الإغلاق وحظر التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.

وحول الحالة الوبائية في المحافظة، أعلن الرجوب عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في المحافظة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 202.

وبين المحافظ أن قرار الإغلاق يأتي في ظل ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتخطي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا حاجز الألفي إصابة.