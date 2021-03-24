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إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية دهس بالقدس

الأربعاء 24 مارس 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية دهس بالقدس



القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصادر إعلام محلية إصابة جندي "إسرائيلي"، ظهر الأربعاء 24/3/2021، خلال عملية دهس في القدس المحتلة وانسحاب المنفذ نحو بلدة العيزرية بالقدس.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن سيارة دهست أحد الجنود بعد أن طُلب منها التوقف، وانسحبت نحو بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وأضافت أن الجندي أصيب بجروح، ووصفت إصابته بالطفيفة، فيما ادعت قوات الاحتلال أن السيارة بداخلها أسلحة.

وشهد شهر فبراير الماضي استمرار أعمال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، أدت إلى إصابة (23) جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد بلغت أعمال المقاومة (242) عملية خلال شهر فبراير، أدت إلى إصابة (23) جنديا ومستوطنا إسرائيليا في مناطق مختلفة، فيما استشهد (4) مواطنين وأصيب (86) بجراح مختلفة.

وشهدت محافظات نابلس ورام الله والقدس أعلى المواجهات وعمليات المقاومة، حيث بلغت (124، 112، 100) على التوالي.

#اصابة جندي اسرائيلي #عملية دهس #القدس المحتلة #بلدة العيزرية

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