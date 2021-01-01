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حماس: الاعتقالات لن تفلح في عرقلة الانتخابات

الأربعاء 24 مارس 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاعتقالات لن تفلح في عرقلة الانتخابات



غزة/سما/

 أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية وطالت عددًا من الأسرى المحررين، بينهم القياديان في الحركة جمال الطويل وباجس نخلة، بأنها لن تفلح في عرقلة مسيرتها نحو خوض الانتخابات.

وأدانت حماس في بيان لها، تلك الاعتقالات، مؤكدةً على أنها ستزيدها إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

ودعت الحركة، جميع "الدول والشعوب الصديقة الداعمة لحقوق شعبنا والمناصرة لقضيته العادلة، إلى الوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية التي تستبيح حق شعبنا في ممارسة حياته السياسية، وإن حق شعبنا في حياة سياسية حرة ضمنته جميع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية".

كما دعت حماس إلى "معاقبة كيان الاحتلال وطرده من المحافل والمؤسسات الدولية والأممية كافة"، مضيفةً "إن هذا الاحتلال البغيض يكشف عن وجهه البشع مرة أخرى عبر معاداته لقيم الحرية والديمقراطية، وفرض سطوته على إرادة شعب آخر عبر قوة السلاح واختلال موازين القوانين العالمية".

#حماس #غزة #الانتخابات الفلسطينية #الاسرى المحررين #جمال الطويل #باجس نخلة

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