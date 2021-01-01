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الكيلة تبحث مع نقيب الصيادلة مطالب النقابة وتعزيز النظام الصحي

الأربعاء 24 مارس 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع نقيب الصيادلة أيمن خماش والوفد المرافق له مطالب النقابة، وتعزيز النظام الصحي في ظل جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة في مكتبها برام الله، أكدت فيه على دور النقابات الصحية والطبية والمهنية في دعم القطاع الصحي، خصوصاً في ظل الجائحة.

وأشادت وزيرة الصحة بدور الصيادلة المهم في تعزيز القطاع الصحي، والحفاظ على صحة المواطنين.

من جهته، أكد خماش أن النقابة في ظل الوضع الصحي الذي تمر به فلسطين، ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية والصحية والاجتماعية، فإنها تضع مطالبها على طاولة وزيرة الصحة، وكلها ثقة بحرص وزيرة الصحة على القطاع الصحي بشكل عام، والذي يعتبر فيه الصيادلة ركناً أساسياً منه.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #نقيب الصيادلة

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