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طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 24 مارس 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاربعاء ، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس .

وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة  من كشف رقم (2021/9).

وشددت على ضرورة التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بالإضافة إلى  ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 للتذكير رابط كشف (2021/9): اضغط هنا

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