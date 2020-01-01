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الإحصاء: ارتفاع طفيف في العجز التجاري بنسبة 1% في كانون الثاني

الأربعاء 24 مارس 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع طفيف في العجز التجاري بنسبة 1% في كانون الثاني



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% في كانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، و0.3% مقارنة مع الشهر المناظر 2020.

وأوضح الإحصاء في تقرير له، حول التجارة الخارجية المرصودة للسلع للشهر المرصود، أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 390.1 مليون دولار، في كانون الثاني الماضي.

وانخفضت الصادرات خلال كانون الثاني بنسبة 21% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 20% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 101.8 مليون دولار.

كما انخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 17% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون ثاني من عام 2021.

وانخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع شهر كانون الأول، حيث بلغت قيمتها 13.4 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات خلال شهر كانون الثاني 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 491.9 مليون دولار.

وخلال الشهر المرصود، ارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الثاني، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق.

#الإحصاء الفلسطيني

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