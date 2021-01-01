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العسيلي يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين

الأربعاء 24 مارس 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يطلع السفير العماني على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين



رام الله / سما /

اطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الأربعاء، السفير العماني لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والسياسات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والإجراءات الحكومية للحد من تأثيرها.

وأكد الوزير العسيلي على أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، لا سيما سلطنة عمان، مشيرا إلى الجهود الحكومية ومن ضمنها بناء وتنفيذ المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات الخارجية

من جانبه وضع السفير العميري، الوزير في صورة الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان وما تقوم به الحكومة من خطط لتسهيل الاستثمار، لا سيما تلك المتعلقة بإطلاق المنصة الالكترونية " استثمر بسهولة" ، مشيرا الى بناء 12 منطقة صناعية في السلطنة.

واتفق الجانبان على تنظم زيارة وفد فلسطيني يضم القطاعين العام والخاص، بهدف توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ومجلس أعمال فلسطيني عماني.

#فلسطين #خالد العسيلي #وزارة الاقتصاد

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