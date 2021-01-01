  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس

الأربعاء 24 مارس 2021 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس



وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3% ، بعد جنوح سفينة في قناة السويس عرقلت مرور السفن الأخرى، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة.


وارتفع "برنت" بنسبة 3.19 بالمئة إلى 62.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:33 بتوقيت موسكو، بعدما هوى 5.9 بالمئة إلى 60.50 دولار في اليوم السابق.

وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.10 بالمئة إلى 59.55 دولار للبرميل، بعد أن فقد 6.2 بالمئة ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس الثلاثاء

ولامس المؤشران أمس أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير الماضي ونزلا نحو 14 بالمئة عن المستويات المرتفعة، التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس اليوم إلى توقف الملاحة عبر القناة، التي تعد شريانا دوليا لتدفق حاملات النفط، لكن هيئة قناة السويس أعلنت عن إجراءات عاجلة بعد حادث السفينة.

#اسعار النفط #ارتفاع اسعار النفط #جنوح سفينة #قناة السفينة #خام برنت #برميل النفط #موسكو #غرب تكساس

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

نتنياهو

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

الصين: نخطط لدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات سلام في بكين

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

اعلان سما رسائل