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حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

الأربعاء 24 مارس 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات



غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها لا زالت تواصل مشاوراتها الداخلية لاعتماد قائمتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية.

وأضاف المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في حديث لإذاعة الأقصى، إنه وخلال أقل من يومين ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وأكد القانوع حرص حركته، أن تكون ضمن قائمة مشتركة تمثل المجموع الوطني الفلسطيني وتضم كافة أطياف العمل السياسي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وتابع: "خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لا زال حاضراً على الطاولة والخيارات الأخرى مطروحة وأعدت لها قوائم مختلفة سواء قررت المشاركة بشكل منفرد أو ضمن القائمة المشتركة".

وأكمل : "حماس جاهزة لخوص الانتخابات سواء بقائمة مشتركة أو منفردة وستواصل جهودها لتشكيل أكبر تحالف وطني".

ولفت القانوع، أن الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها مرشحين قائمة الحركة، لا أساس لها من الصحة، مضيفًا " خلال أقل من يومين ستعلن حماس عن قائمتها ونأمل من أبناء شعبنا التريث في تناقل المعلومات".

وشدد القانوع على أن الحركة لن تسمح للاحتلال الصهيوني بالتأثير على مسار العملية الانتخابية ومحاولاته بالتدخل لإفشال إجرائها في القدس لن تنجح.

وأشار إلى أن لدى الحركة القدرات والإمكانيات مع المجموع الوطني والدول الصديقة لفرض إرادتنا على الاحتلال الصهيوني وكل محاولات الاعتقالات وعرقلة مسار الانتخابات لن ينجح الاحتلال بذلك.

#حماس #الانتخابات الفلسطينية

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