واشنطن ترفض التعليق على سحب بطاقة VIP الخاصة بالمالكي

رام الله / سما /

رفضت واشنطن التعليق على قرار اسرائيل سحب بطاقة VIP الخاصة بوزير الخارجية رياض المالكي.

و خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نائبة المتحدث الرسمي بلسان الخارجية الأمريكية جاليتا بورتر يوم امس 23/3/2021 وجه لها سؤالا: الإسرائيليون الغوا بطاقة السفر الخاصة بوزير الخارجية الفلسطينيي رياض المالكي، أعلم أنني قد وجهت مثل هذا السؤال سابقا وأنه ليس لديكم تعليق، لكني متفاجئ أنه ليس لديكم تعليق، السبب هو إذا كان هناك من شخص يجب عليه أن يسافر ويلتقي بمسؤولين أمريكيين وغيرهم في أي وقت، يفترض أن يكون وزير الخارجية الفلسطينيي رياض المالكي، سؤالي: هل لازال ليس لديكم تعليق على حقيقة أن الإسرائيليين قد سحبوا وثيقة سفره؟

وردت بورتر بالقول: موقفنا حول هذا لم يتغير".