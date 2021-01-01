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بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

الأربعاء 24 مارس 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلام عبرية انه بعد فرز أكثر من90% من الأصوات في انتخابات الكنيست حصل المعسكر الداعم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهوعلى 52 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ حصل على 56 مقعدا.

وتناولت وسائل الإعلام العبرية النتائج الأولية للانتخابات، فبحسب هيئة إذاعة البث الإسرائيلية "مكان"، حظي حزب الليكود بـ 30 مقعدا بعد فرز نحو 90% من الأصوات و"يش عاتيد" على 18 مقعدا فيمل تحصل المشتركة على ستة مقاعد والموحدة 5 مقاعد.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "جورازاليم بوست"، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لن يتمكن من تشكيل حكومة للمرة السابعة في حياته السياسية التي تمتد لثلاثة عقود، وذلك وفقا للنتائج الأولية لـ 89٪ من مراكز الاقتراع العادية التي أوردتها لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب الصحيفة، فإن كتلة نتنياهو المكونة من الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والحزب الديني فازت بـ 59 مقعدا، إلى جانب يمينا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية.

وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، و"يش عتيد" 18 مقعدا، وشاس 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، والصهيونية الدينية 6 مقاعد، و"تكفا حداشا" 6 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد.

وكانت استطلاعات الرأي في الغالب غير حاسمة طوال الليلة الماضية، التي أعقبت الانتخابات. فالقنوات الإسرائيلية الثلاث - 11 و 12 و 13 - دعت في البداية إلى انتصار حزب الليكود بزعامة نتنياهو، على افتراض أن بينيت، قال على الفور إنه سيفعل ما هو مناسب للبلاد، وينضم إلى الائتلاف، بحسب الصحيفة.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، أورلي أديس، إن النتائج الأولية لمراكز الاقتراع العادية ستعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء. بعد ذلك فقط ، ستبدأ لجنة الانتخابات المركزية في عد حوالي 450.000 مغلف مزدوج، وهي عبارة عن أوراق اقتراع من المستشفيات ودور رعاية المسنين والمبعوثين والجنود والسجناء ومراكز الاقتراع الخاصة بالعائدين في مطار بن غوريون الدولي وللمرضى والمعزولين من فيروس كورونا، بحسب الصحيفة.

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