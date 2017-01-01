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"التعليم العالي" وشركاؤها يختتمون مشروع تدريب المدربين "TTT"

الأربعاء 24 مارس 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتعليم التقني وشركاؤها، اليوم الأربعاء، مشروع تدريب المدربين "TTT" الذي نفذته وكالة التعاون الفني الألماني "GIZ".

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشروع "TTT" قد نفذ على مدار الأربع سنوات الماضية (2017-2021)، وساهم في مواجهة عدة تحديات، من خلال دعم  إعداد الطريقة الوطنية المعيارية لتطوير مناهج التعليم المهني والتقني، وبرامج تدريب الكوادر الإدارية والمهنية خاصة تدريب المدربين (قبل وأثناء الخدمة)، وإعداد خبراء في مجال إدارة الجودة والتدقيق، وإعداد الدراسات المتخصصة في الاستراتيجيات المهمة بقطاع التدريب التخصصي، وتنفيذ المخيمات المهنية.

وكان للمشروع مساهمة فعّالة خلال جائحة كورونا من خلال توزيع منشورات توعوية، وأدوات ومعدات وقاية سهّلت عقد الامتحان التطبيقي الشامل لدورتين متتاليتين، كما أنه ساهم بتسهيل عقد التدريب العملي لطلبة المساقات العملية في مؤسسات التعليم العالي خلال الجائحة، إضافة إلى تزويد بعض المؤسسات بأنظمة تعلّم عن بعد، ودعمها فنياً عن طريق تدريب كوادرها على  أنظمة التعليم الالكتروني.

 وساهم الشروع أيضا بدعم مراكز التميّز وبنيتها التحتية بهدف خلق بيئة مناسبة لتعزيز فرص تشغيل الشباب وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل.

ونظّم حفل الاختتام عبر تقنيات "التواصل عن بعد"، وحمل عنوان "التعليم عن بعد في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، الدروس المستفادة والخطوات القادمة"، بحضور (مكتب التمثيل الألماني، ومكتب تمثيل النرويج، ووكالة التعاون الألماني، ومؤسسة " NORAD"، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد الأميرة تغريد  للتدريب المهني في الأردن، وجامعة ساينت جالن السويسرية، والوزارات ذات العلاقة والشريكة، ومؤسسات التعليم المهني والتقني الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية".

#التعليم العالي

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