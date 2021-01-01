غنام يطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري على تطورات الأوضاع الفلسطينية

الدوحة / سما /

أطلع سفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، على تطورات الأوضاع الفلسطينية، من حيث التقدم في جهود المصالحة الوطنية والسعي الحثيث للإعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مواعيدها التي حددها المرسوم الرئاسي، وتكثيف الجهود الرامية الى حشد دعم دولي لضمان إجراء هذه الانتخابات بشفافية وبأسلوب ديموقراطي والحيلولة دون تعرضها للمعيقات، وخاصة من طرف سلطات الاحتلال فيما يخص مشاركة أهلنا في القدس الشرقية.

كما أطلع السفير، الوزير القطري على الوضع الصحي في فلسطين في ضوء تفشي وباء كورونا وتصاعد أعداد الإصابات، وشرح الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتأمين الحصول على اللقاحات اللازمة ضد هذا الوباء الخطير.

من جانبه، أكد الوزير القطري التزام قطر المبدئي الثابت بدعم القضية الفلسطينية وكفاح شعبنا الفلسطيني الصامد ايماناً بعدالة هذه القضية وانطلاقاً من مبادئ الأخوة، والتضامن العربي والإسلامي والإنساني.

وأكد أن قطر لن تالوَ جهداً في سبيل تقديم كل أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني وصموده الباسل ونضاله العادل.