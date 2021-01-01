كيف استعدت الصحة بغزة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا؟

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة، إنها اتخذت جملة من الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا في قطاع غزة والتي بدأت منذ بداية شهر مارس الجاري.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة في تصريح صحفي إنه تم تجهيز مستشفى غزة الأوروبي ليكون قادرًا على استقبال 150 حالة ما بين خطيرة إلى حرجة، وفي حال ازدياد عدد الحالات الخطيرة، هناك خطة لرفع قدرة المستشفى لاستقبال حتى 250 حالة خطيرة.

وأضاف العبادلة، أنه تم تخصيص 6 أسرة عناية، و160 سرير للحالات المتوسطة بالمستشفى التركي، بينما تم تجهيز مجمع الشفاء لاستقبال 40 حالة متوسطة، و20 خطيرة، فيما تم تزويد مجمع ناصر الطبي بخان يونس بـ 3 أسرة للحالات الحرجة و14 سرير للحالات الخطيرة.

وأشار إلى أن جميع محطات الأكسجين بالمشافي المخصصة لاستقبال إصابات كورونا مزودة بشكل كافي، بالإضافة إلى توفير كميات احتياطية من الأكسجين في حال حدوث أي طارئ.

وأوضح العبادلة، أنه جرى تجهيز الطواقم الطبية مسبقا للتعامل مع أي موجة جديدة للفيروس، وهي على أتم الجاهزية للتعامل مع الموجة الثانية.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في بيان صدر عنها قبل عدة أيام، على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة باستخدام الكمامات وتعقيم الأيدي والتباعد الجسدي وتجنب الأماكن المزدحمة.

وشددت على أن الالتزام المجتمعي، وإدراك خطورة المرحلة من الجميع هو المعيار الرئيس في إنجاح الإجراءات الصحية التي تقرها الوزارة، وعدم العودة إلى إجراءات الإغلاق للقطاعات الحياتية.

ودعت الوزارة، إلى تضافر كافة الجهود على المستوى الحكومي والمؤسسات الأهلية وكافة اللافتات المجتمعية في تفعيل تطبيق إجراءات السلامة والوقاية حتى نعبر هذه الموجة بأمان، ونتجنب المزيد من الاصابات وتثبيط المنحنى والحد من الوفيات.