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الصين: نخطط لدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات سلام في بكين

الأربعاء 24 مارس 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: نخطط لدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات سلام في بكين



بكين/وكالات/

كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الأربعاء) إنه من المتوقع أن تدعو الصين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في بكين.

واضاف أن بلاده ستوجه دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين.

جاءت تصريحات وي في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط والتي تضمنت زيارة اليمن والسعودية.

وكشف وانغ يي، اليوم الأربعاء، عن مبادرة من خمس نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال الوزير الذي يزور السعودية : "ندعو للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط."

كما أكد أن بلاده تدعو لعدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "يجب دعم جهود دول المنطقة لضمان خلوها من الأسلحة النووية".

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