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بمشاركة 100 دولة

قطر تفوز بالميداليتين البرونزية والفضية في بطولة العالم للرماية في الهند

الأربعاء 24 مارس 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تفوز بالميداليتين البرونزية والفضية في بطولة العالم للرماية في الهند



نيودلهي/وكالات/

حقق فريق دولة قطر  للرماية إنجازات هامة خلال بطولة العالم للرماية والتى تجري في العاصمة الهندية نيو دلهي في الفترة من 18 إلى 29 مارس الجاري وينظمها الإتحاد الدولي للرماية بمشاركة 100 دولة .

حيث فاز البطل القطري في الرماية ناصر العطية بالميدالية البرونزية (فردي)  في البطولة كما فاز الفريق القطري المكون من ثلاثة لاعبين (ناصر العطية وراشد حمد وعلى إسحاق ) بالميدالية الفضية.

وقال لاعب الرماية  ناصر العطية إن بطولة نيو دلهي هي آخر بطولة للتأهل لأولمبياد طوكيو التى ستنظم في أغسطس من العام الجاري مشيدا بجهود اللجنة الأولمبية الهندية والحكومة الهندية في تنظيم وإنجاح هذه البطولة رغم ظروف الوباء العالمي (الكورونا) .

وأشار العطية إلى أن الفريق القطري هو الفريق العربي الوحيد الذى فاز بالميداليات مضيفا أن بطولة الجائزة الكبرى للرماية سوف تقام في قبرص في شهر أبريل القادم

وقال إن  الفريق القطري للرماية سيواصل إستعدادته وتدريباته لأولمبياد طوكيو.

يشار إلى ان ناصر العطية حاصل على الرقم العالمي في الرماية

ولتكريم الفريق القطري الفائز بميداليتين أقام السفير القطري لدى الهند محمد الخاطر أبو خاطر مأدبة عشاء في مقر إقامته بنيو دلهي حضرها عدد من الدبلوماسيين العرب

وأشاد في كلمته بالفوز القطري مشيرا إلى التطور الكبير في القطاعات الرياضية القطرية والمشاركة الناجحة والمشرفة في البطولات الإقليمية والدولية

 

 

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