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الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

الأربعاء 24 مارس 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالتا وفاة و٥١٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها ٢٦٨٩ عينة، بنسبة مئوية وصلت إلى 19%.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 60294 إصابة منها 3806 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 591 حالة بعد تسجيل حالتا وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 55897 حالة، بعد تسجيل 149 حالة تعافي.


وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 153 حالة، من بينها 89 حالة خطيرة وحرجة.

وأةضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، مبينة أن الذين تلقوا الجرعات 13733 شخص.

#الصحة #غزة #فيروس كورونا

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