اكتشاف سلالة جديد لفيروس كورونا في بلجيكا

بروكسل/سما/

أدى الانتشار الكبير لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى ظهور آلاف المتحورات الجديدة منه، البعض منها أكثر فتكا من غيرها، مثل السلالات الإنجليزية أو الجنوب إفريقية أو البرازيلية.



وتم التعرف على سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" تدعى "B.1.214" في بلجيكا بواسطة باحث في مختبر تحليل تابع لجامعة لييج، لكن لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة.

ووفقا لأستاذ علم الوراثة البشرية، لفنسنت بورز، تم التعرف على السلالة "B.1.214" قبل شهرين من قبل كيث دوركين، أحد الباحثين في الجامعة البلجيكية لييج.

وقال بورز: "لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة B.1.214 أكثر فتكا من السلالة الأصلية، ويمكن اكتشافها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل".

وأضاف: "هناك 9 نيوكليوتيدات إضافية على بروتين سبايك. تمت إضافة 9 تسلسلات من الحمض النووي الريبي، وتم تمييز المتغيرات الإنجليزية والجنوب إفريقية والبرازيلية فقط من خلال تغيير النيوكليوتيدات في بروتين سبايك".

وأكد الأستاذ على أن التداعيات الوظيفية لهذا الفيروس غير معروفة حتى الآن، ومن هنا تأتي أهمية مراقبته، لكن دون قلق أو فزع.

ومن أصل 2000 تسلسل تم تحليله في بلجيكا، كشف عن حوالي 80 تسلسلا متحورا، وأحد هذه المتغيرات موجود أيضا في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.