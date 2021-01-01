  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد : لا يمكن أن نشارك في انتخابات محكومة باتفاق "أوسلو"

الأربعاء 24 مارس 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد : لا يمكن أن نشارك في انتخابات محكومة باتفاق "أوسلو"



بيروت/سما/

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، أن "حركة الجهاد الإسلامي لا يمكن أن تشارك في انتخابات محكومة باتفاق أوسلو الذي قوض منظمة التحرير واختزلها بسلطة عاجزة محكومة بمخرجات أوسلو"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك مشاركة لحركة الجهاد في انتخاب مجلس وطني فلسطيني ستكون بمعزل عن اتفاق أوسلو الذي أثبت فشله بإقرار الجميع وعلى لسان العديد من قيادات منظمة التحرير".

وأوضح عطايا في مقابلة له على قناة "القدس"، بأن "وفد حركة الجهاد قد طرح في حوارات القاهرة أفكاراً حول مرجعية فلسطينية مبنية على أساس مجلس وطني مستقل بعيداً عن مربع أوسلو وليس جزءاً منه".

وقال: "لا يمكن أن نكون ضمن إطار يعترف بالكيان الصهيوني، ولا يتبنى مشروع مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، وهي حق مشروع للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه".

وأشار عطايا إلى أن حركة الجهاد "لن تكون عقبة أمام الفصائل الفلسطينية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية، فلكل خياراته وقناعاته التي يؤمن بها".

وقال: "نحن أردنا أن نضع الحقائق أمام شعبنا كما نراها، ونصارحه بهواجس حركة الجهاد حول هذه الانتخابات التي نعتقد أنها ستقودنا إلى نفق مجهول، وربما إلى مزيد من الانقسام".

وأضاف: "نحن لا نرى في الانتخابات التشريعية حلاًّ لمشكلتنا، ومخرجاً مناسباً للمأزق الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية، وليست هي المشروع الفلسطيني الوحدوي، لأنها سوف تولد انقسامات جديدة بدأت بوادرها تلوح في الأفق قبل إجرائها".

وجدد عطايا تاكيده على أن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني، فغزة لم تتحرر من الاحتلال بالتفاوض، بل بالمقاومة والعمليات البطولية وتضحيات المناضلين، وكذلك الأمر في جنوب لبنان".

#احسان عطايا #حركة الجهاد الاسلامي #اتفاق اوسلو #منظمة التحرير #الانتخابات الفلسطينية #اخر مستجدات الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

قائمة بالأسعار .. الاتصالات تعلن خفض خط النفاذ للإنترنت اعتبارا من مطلع ابريل

دحلان ولغة الخطاب السياسي: الواقعية.. التجاهل.. الثقة..د. أحمد يوسف

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

أبو وردة: غزة أمام كارثة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

20210324070453

بعد فرز 80% من الأصوات: معسكر نتنياهو 56 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 4

نتن

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

اعلان سما رسائل