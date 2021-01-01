بيت لحم: القبض على مشتبه به بإثارة الفتن الطائفية والتشهير بمواطنين

بيت لحم/سما/

قبضت الشرطة اليوم الاربعاء، على شخص مشتبه به بإثارة الفتن والنعرات الطائفية والتشهير ببعض أصحاب المحال التجارية وعدداً من مواطني و مؤسسات محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع المباحث بشرطة بيت لحم ومن خلال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي وتلقيه عدداً من الشكاوى من مواطنين وأصحاب محال تجارية وعددا من المؤسسات في المحافظة حول قيام إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بالتشهير بهم إضافة إلى إثارة الفتن الطائفية بين الأديان .

على الفور بدأت المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري ومن خلال المتابعة الالكترونية تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وبعد تحديد مكان تواجده تم إلقاء القبض عليه وإحضاره لمديرية الشرطة .



وأكدت انه تم تحويل المشتبه به لقسم التحقيق تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .