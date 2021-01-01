رابطة الفنانين الفلسطينيين تنظم معرضا فنيا "القدس أصل الحكاية"

غزة / سما /

نظمت رابطة الفنانين الفلسطينيين معرضا فنيا بعنوان "القدس أصل الحكاية" للفنان التشكيلي د. عبد الوهاب أبو حرب رئيس الرابطة، بحضور رئيس القصر الثقافي د. عطالله أبو السبح، وممثلي هيئة الشباب والثقافة، ولفيف من الفنانين والمثقفين صباح اليوم بالقصر الثقافي بغزة.

وافتتح الفنان أبو حرب المعرض، والذي يجسد الظروف التي تحيط بمدينة القدس بأكثر من ثلاثين لوحة فنية رسمت جزء منها بتقنية الحرق على الكرتون، والجزء الآخر باستخدام ألوان الأكريلك، وكلها تروي حكاية وتفاصيل واقع المدينة القديمة.

ويبين أبو حرب أن الفن التشكيلي شكل من أشكال مقاومة الاحتلال، مضيفا دور الفنان الفلسطيني في ابراز قضاياه الوطنية بمختلف الفنون التي لا تقل أهمية عن الأساليب المختلفة لمقاومة المحتل.

وأوضح أنه استخدم خلال لوحاته الفنية دلالات ورموز منها القباب والتراث الفلسطيني والأقواس والخيول والهلال والمرأة الفلسطينية، بأسلوب الرمزية والتجريدية لإيصال أفكاره واعطاء المجال للجمهور ومن خلال الرؤية البصرية تفسير مفردات عديدة يصل بنهايتها المشاهد إلى أن القدس هي أصل الحكاية.