  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير هاني خمايسة من اليامون غرب جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأربعاء 24 مارس 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير هاني ابراهيم محمد خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير خمايسة يقبع في سجن نفحة الصحراوي وهو من مواليد الجزائر الشقيقة وعاد لأرض الوطن في العام 1998 والتحق بجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة ليتم اعتقاله في 24 / 3 / 2003 بتهمة الانتماء لحركة فتح وقتل مستوطن مع زميله الأسير أيمن العواودة.

وأشار سمور الى أن الأسير خمايسة يقضي حكما بالسجن مدى الحياة ويتواجد ذووه في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصنفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الأسرى الأردنيين.

#سجون الاحتلال #اليامون #جنين #الأسر

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

قائمة بالأسعار .. الاتصالات تعلن خفض خط النفاذ للإنترنت اعتبارا من مطلع ابريل

دحلان ولغة الخطاب السياسي: الواقعية.. التجاهل.. الثقة..د. أحمد يوسف

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

أبو وردة: غزة أمام كارثة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

20210324070453

بعد فرز 80% من الأصوات: معسكر نتنياهو 56 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 4

نتن

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

اعلان سما رسائل