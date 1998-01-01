الأسير هاني خمايسة من اليامون غرب جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

جنين / سما /

دخل الأسير هاني ابراهيم محمد خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير خمايسة يقبع في سجن نفحة الصحراوي وهو من مواليد الجزائر الشقيقة وعاد لأرض الوطن في العام 1998 والتحق بجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة ليتم اعتقاله في 24 / 3 / 2003 بتهمة الانتماء لحركة فتح وقتل مستوطن مع زميله الأسير أيمن العواودة.

وأشار سمور الى أن الأسير خمايسة يقضي حكما بالسجن مدى الحياة ويتواجد ذووه في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصنفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الأسرى الأردنيين.