بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدا

القدس المحتلة/سما/

أظهرت النتائج لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ24، بعد فرز 89% من الأصوات، حصول المعسكر الداعم لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 53 مقعدا، بنيما حصل المعسكر المعارض لنتنياهو على 55 مقعدا.



وبحسب النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية التي نشرها قناة كان العبرية، حصل حزب الليكود على 30 مقعدًا، وحصل "يش عتيد" على 18 مقعدا، شاس، 9، "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، في حين حصل كحول لفان على 8 مقاعد، وإسرائيل بيتنا 7 مقاعد، أما حزب العمل فقد حصل على 7 مقاعد، وحزب "يمينا" على 7 مقاعد، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد، والصهيونية الدينية 6 مقاعد، "تكفا حداشا" 6 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد والقائمة الموحدة تحصل على 5 مقاعد.



وأظهرت النتائج المرحلية تعزز السيناريو الذي سيمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين تعتمد على 61 من أعضاء الكنيست في حال انضم حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينت للائتلاف الحكومي.



وتم فرز نحو 3.5 مليون من الأصوات من أصل 4.4 مليونا من أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، علما أن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2%، بينما بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 53%.

