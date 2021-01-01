منصور عباس بعد تجاوز حزبه نسبة الحسم: لسنا في جيب أحد

القدس المحتلة /سما/

قال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم الأربعاء، إن حزبه بعد تجاوزه نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية، لن يكون في جيب أي من الأطراف.

وأشار عباس في حديث لإذاعة 103 العبرية، إلى أنه لا توجد حاليًا أي اتصالات مع أي من الأطراف.

وأضاف "يجب على كل من يريد منع إجراء انتخابات خامسة أن يتواصل معنا، نحن مستعدون للاتصال بالطرفين، ومع أي شخص يريد تشكيل حكومة ويعتبر نفسه رئيس وزراء المستقبل".

من جهته قال ميكي زوهار من حزب الليكود، إن حزبه لن يشكل حكومة تعتمد على عباس، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤل اتجاه الوصول لكتلة يمينية خالصة تعمل على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

"القدس"