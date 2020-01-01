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ثابت يكرّم الفائزين بجائزة صندوق الإنجاز والتميز

الأربعاء 24 مارس 2021 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثابت يكرّم الفائزين بجائزة صندوق الإنجاز والتميز



غزة / سما /

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت الفائزين في جائزة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم التي تًطلقها وزارة التعليم في الضفة وغزة في دورتها الرابعة للعام 2020.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بمشاركة مدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار.

والفائزون من الفئة الأولى هم: المعلم أ. زياد أبو شرخ من مدرسة الرافعي الأساسية (ب) شمال غزة عن مبادرته في مجال التعليم عن بُعد، ومديرة مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية (أ) شرق غزة أ. ياسمين الطرشاوي وفريقها عن مبادرة في التقنية والتعليم الإلكتروني.

أما الفائزون من الفئة الثانية فهم: رئيس قسم الصحة المدرسية بشرق غزة أ. عبد الله نصار عن مبادرته في مجال الصحة المدرسية، والمعلمة أ. عزة وادي من مدرسة أم سلمة الثانوية للبنات في مديرية تعليم شرق خانيونس بمجال التعليم عن بُعد، وفريق طالبات مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في شرق غزة بقيادة الطالبة بسملة الداهوك وإشراف المعلمة أ. عُلا شويدح عن نشاطات طلابية في مجال الإبداع التكنولوجي.

وقدّم ثابت التهنئة للمعلمين وفريق الطالبات بهذا الفوز، لافتاً إلى أن هذا إنجاز مهم ومفخرة حقيقية، موضحاً أن ميداننا التعليمي في محافظات قطاع غزة يمتليء بالمعلمين والطلبة المبدعين الذين أثبتوا حضورهم على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح أن وزارة التعليم تولي أهمية خاصة للمبادرات التربوية والابداع في العمل التربوي وتطلق برامج ومسابقات نوعية بهدف تشجيع التميز وتكريم المبدعين وتطوير العملية التعليمية وخدمة طلبتنا.

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