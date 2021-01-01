الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الضفة المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 23 مواطنا من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنيبن من مخيم الجلزون، وهم: الأسير المحرر باجس نخلة (57 عاما)، ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة (31 عاما)، والأسير المحرر إياد محمود صافي "جبينة" (49 عاما) وهو والد الأسير الفتى محمد صافي، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك (28 عاما)، والشاب عبد العزيز محيي الدين الخطيب (20 عاما)، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة (46 عاما) الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور (21 عاما)، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال الطويل من حي أم الشرايط.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين: إسلام عادل حجازي، ومروان صالح أبو عاهور، بعد ان داهمت منزليهما.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مروان أحمد بشارات (30 عاما)، من بلدة طمون، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر الشاب مكروم ناصر الجعبري (30 عاما)، من مدينة الخليل.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، 11 مواطنا، وهم: الأسير المحرر ابراهيم أسعد محمد بدّاد، والأسير المحرر محمد أسعد صالح شريم، وفريد محمد محمود بلشة، ونصري صالح سعيد خليلية، من بلدة جبع، وأحمد عصام أبو الرب، وماجد فيصل نزال، وعلام أحمد نزال، ومحمد عادل سباعنة، من بلدة قباطية وجميعهم أسرى محررون، والشاب أحمد محمد أمين عمور، من قرية عنزة، ومحمد ساطي جرار (27 عاما) من قرية الهاشمية، كما اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، الشاب مجد عزمي حسينية من مكان عمله في حسبة جنين، وهو من مخيم جنين.