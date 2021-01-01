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قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من جنين

الأربعاء 24 مارس 2021 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من جنين



جنين/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من محافظة جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور،"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع واعتقلت كلا من الأسير المحرر ابراهيم أسعد محمد بدّاد، والأسير المحرر محمد أسعد صالح شريم، وفريد محمد محمود بلشة، ونصري صالح سعيد خليلية، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان في البلدة وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، باتجاههم دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت كلا من: أحمد عصام أبو الرب، وماجد فيصل نزال، وعلام أحمد نزال، ومحمد عادل سباعنة، وجميعهم أسرى محررون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد أمين عمور، بعد ان داهمت منزله في بلدة عنزة، ومحمد ساطي جرار (27 عاما) من قرية الهاشمية.

كما اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، الشاب مجد عزمي حسينية من مكان عمله في حسبة جنين، وهو من مخيم جنين. 

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#قوات الاحتلال #جنين #اعتقال

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