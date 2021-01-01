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حماس : لا نعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي

الأربعاء 24 مارس 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : لا نعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، إن حركته "لا تعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، فالجميع نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي له "اأن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيانًا احتلاليًا يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

وتابع "لذا نحن نعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

#حماس #الانتخابات الاسرائيلية

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