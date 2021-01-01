الشخرة:الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بكورونا في أقسام العناية

رام الله/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة رام الله د. كمال الشخرة إن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطيراً، مبيناً أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة الغربية، و58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف الشخرة أن وصلت نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.

وأشار في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين" إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج كورونا 100%.



وتابع د. الشخرة أن هناك إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مطالباً من الجمهور الالتزام بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية.