  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

توقف حركة الملاحة في قناة السويس ومصر تعدل نظام عبور السفن بعد جنوح سفينة ضخمة (صور+ فيديو)

الأربعاء 24 مارس 2021 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقف حركة الملاحة في قناة السويس ومصر تعدل نظام عبور السفن بعد جنوح سفينة ضخمة (صور+ فيديو)



القاهرة /سما/

أدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس، اليوم الأربعاء، إلى توقف الملاحة في هذا الشريان الدولي، وحدوث زحام في البحرين المتوسط والأحمر.

وذكرت شركة "إفرجرين مارين" التايوانية في بيان، أن جنوح سفينة الحاويات يرجع على الأرجح إلى هبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة، إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

وأضافت: "حثت الشركة مالك السفينة على الإبلاغ عن سبب الحادثة ووضع خطة مع الوحدات المعنية، مثل هيئة قناة السويس، لمساعدة السفينة في الخروج من المشكلة بأسرع ما يمكن".


في غضون ذلك، قال مصدران كبيران بقطاع الملاحة، إن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن، ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما.


وتظهر الصور المأخوذة من سفينة أخرى في القناة، أنها قد استقرت بزاوية أغلقت الممر المائي. وتبين أن الحفارات التي أرسلتها سلطات القناة المصرية لمحاولة تحرير السفينة، صغير جدا وغير مناسبة.

#حركة الملاحة #السويس #قناة السويس

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

أبوي قتلني .. تفاصيل مقتل الطفلة سماح الهادي في السودان

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

قائمة بالأسعار .. الاتصالات تعلن خفض خط النفاذ للإنترنت اعتبارا من مطلع ابريل

دحلان ولغة الخطاب السياسي: الواقعية.. التجاهل.. الثقة..د. أحمد يوسف

الأخبار الرئيسية

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

أبو وردة: غزة أمام كارثة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

20210324070453

بعد فرز 80% من الأصوات: معسكر نتنياهو 56 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 4

نتن

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو

اعلان سما رسائل