أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الاربعاء

رام الله/سما/

تصدر تشيع جثمان المناضل أبو بكر حجازي بمراسم عسكرية وبمشاركة الرئيس محمود عباس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما واصلت الصحف متابعتها لآخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، وسجلت يوم أمس 20 وفاة 2259 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل الكبير أبو بكر حجازي بمراسم عسكرية

- الاحتلال يطلق الرصاص على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة ويوقع إصابات في بيتا

- 20 حالة وفاة و2259 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- 92 وفاة 9003 إصابات بكورونا في الأردن

- البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

- الليكود يتصدر نتائج الانتخابات الاسرائيلية

- مؤتمر دولي يرحب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيقيات في جرائم الحرب بفلسطين

- هولندا تطلب توضيحاً من إسرائيل بشأن مصادرة بطاقة عبور المالكي

- تخفيض أسعار خدمات الاتصالات والانترنت بدءا من الشهر المقبل

- اعتماد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وواجب ضمان المساءلة والعدالة

* "القدس":

- نجاح نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يعتمد على التحالف مع اليميني "بينيت"

- إصابات برصاص الاحتلال في بيتا وسقوط صاروخ بئر السبع مع تواجد نتنياهو

- تشييع جثمان المناضل الكبير أبو بكر حجازي

- 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بكورونا

- عشرة قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية

- بورغسدورف: الانتخابات فرصة لتجديد الشرعية وندعو لتسهيل إجرائها بالقدس

- دراسة بريطانية: التطعيم بلا إجراءات احترازية لا يكفي للسيطرة على الوباء

* "الأيام":

- نتنياهو نحو تشكيل الحكومة بدعم 61 نائباً

- "القائمة المشتركة" تفوز بـ8 إلى 10 مقاعد

- تشيع جثمان محمود حجازي في جنازة رسمية من مقر الرئاسة

- هولندا تطلب توضيحاً إسرائيلياً حول الإجراء المتخذ ضد المالكي

- "كورونا": 20 وفاة ورصد 2259 إصابة بينها 450 في القطاع و394 في الخليل

- الكيلة: نسعى لتطعيم ثلثي المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية

- الاحتلال يعلن سقوط قذيفة قرب بئر السبع تزامناً مع زيارة نتنياهو

- مبعوثو اللجنة الرباعية يناقشون العودة إلى المفاوضات وحل الدولتين

- صدامات وإصابات عقب اقتحام جبل العرمة ومواجهات بين مواطني دير أبو مشعل والاحتلال