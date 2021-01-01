الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من رام الله والبيرة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة، خلال عملية دهم واقتحام طالت عددا كبيرا من المنازل وتخللها الاعتداء على المواطنين واصابة بعضهم وإلحاق اضرار بممتلكاتهم.

وبحسب مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، فقد تم اعتقال الأسير المحرر الشيخ باجس نخلة ((57 عاما) ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة (31 عاما)، والأسير المحرر إياد محمود صافي "جبينة" (49 عاما) وهو والد الأسير الفتى محمد صافي، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك (28 عاما)، والشاب عبد العزيز محيي الدين الخطيب (20 عاما)، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة (46 عاما) الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور (21 عاما.)

وخلال عملية المداهمة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب، وحطموا أبواب العديد من المنازل.