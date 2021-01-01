نتائج الانتخابات الاسرائيلية تتصدر عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

تصدرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وتقارب في قوة المعسكرات بعد فرز 50% من الأصوات، بدون ائتلاف (61) مقعداً لأي منهم، القضية المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأربعاء عن

يديعوت أحرنوت :

بعد عد 42% من الأصوات، (32) مقعداً لليكود، (16) يش عتيد، القائمة العربية الموحدة 242 صوت من نسبة الحسم، نتنياهو لم ينطق بكلمة “الانتصار”، وللبيد لا يوجد (61) مقعداً.



نتنياهو :” لا استبعد أي أحد، يلزمنا حكومة مستقرة”.

رداً على إطلاق قذيفة على بئر السبع، الجيش الإسرائيلي يقصف في قطاع غزة.

منصور عباس يحتفل على الرغم من صفر مقاعد في الاستطلاعات، وأيمن عوده يقول:” القلب مكسور”.

شاس حافظت على قوتها، يهدوت هتواره تراجعب، والسبب تسرب أصوات لسموترش.

ساعر: لن ندخل في حكومة نتنياهو،ولن نخاف من طريق طويلة.

ليبرمان حافظ على قوته، ويوضح: “عشر انتخابات أفضل من بن كفير في الحكومة”.

جنتس:” أنا أخترت أن أحارب، وحتى من أجل وحدة معسكر التغيير”.

هآرتس:

بعد فرز 50% من الأصوات، (65) مقعداً لمعسكر نتنياهو ويمينا، الاستطلاعات أشارت ل (51) و (59)، ميرتس وكحول لفان كانوا المفاجئة (6-8) مقاعد، ساعر تراجع ل (5-6) مقاعد)، (7) للصهيونية المتدينة.

على عكس الاستطلاعات: منصور عباس يدعي أن القائمة العربية الموحدة اجتازت نسبة الحسم.

تحليل: مع قوّة غير معقولة في يده، الآن لحظة الحقيقة لنفتالي بنت.

يائير لبيد: سنعمل كل شيء من أجل إقامة حكومة مستقرة في “إسرائيل”.

ساعر: لن نجلس في حكومة نتنياهو، لولانالحصل نتنياهو على (65) مقعداً.

حزب العمل باركوا الانتقال من (0) مقاعد ل (7) مقاعد، لكنهم شعروا أن بإمكانهم أكثر.

نتنياهو: ممنوع الذهاب في البلاد لانتخابات خامسة، ولا استبعد أي طرف.

ميرتس تحتفل بنتائج الاستطلاعات، ويستعدون ليكونوا معارضة أيدلوجية.

دفيد بيتان: من المهم عودة زئيف الكن وجدعون ساعر لليكود.

نفتالي بنت:” أعمل ما هو جيد لدولة إسرائيل”.

القناة 12 العبرية:

الليكود يصنع فارق مع يش عتيد، والقائمة العربية الموحدة تقترب من الكنيست.

رداً على إطلاق قذيفة لبئر السبع، الطيران الإسرائيلي قصف في قطاع غزة.

المفاجآت في الاستطلاع، سيموترش وكحول لفان.

جنتس:” هناك من اختار أن ينعانا، وأنا اخترت أن أحارب”.

نتنياهو: يجب إقامة حكومة مستقرة، وعدم الذهاب لانتخابات خامسة.

استطلاع القناة 12 العبرية: معسكر نتنياهو مع (59) مقعداُ.

تحليل: لا يوجد فائز صريح، والنتائج يمكن أن تقود لطريق مسدود.

واللا نيوز:

بعد فرز 50% الأصوات، معسكر نتنياهو (57) مقعداً، (56) لمعارضي نتنياهو و (7) مقاعد لنفتالي بنت.

نتنياهو: من الممكن أن نقيم حكومة مستقرة، ونمد يدنا لكل من يؤمن بقيمنا.

لبيد: عملنا من أجل عدم سقوط أي من أحزاب المعسكر، نعمل من أجل حكومة متوازنة.

نفتالي بنت: سأعمل من أجل قيم ومبادىء اليمين في أي حكومة.

جنتس بعد نتائج الاستطلاعات: اعتباراً من اليوم، سأعمل على توحيد معسكر التغيير.

بعد الانهيار في الاستطلاعات: جدعون ساعر أكد أنه لن يكون بحكومة برئاسة نتنياهو.

بن كفير:” لديّ حلم بأن لا يكون المستشار القضائي للحكومة أقوى من رئيس الحكومة”.

(600) ألف: عدد غير مسبوق من المغلفات المزدوجة، مما سيؤخر نتائج الانتخابات.

إسرائيل اليوم:

بعد فرز 50% من الأصوات،معسكر نتنياهو مع (65) مقعداً شريطة انضمام نفتالي بنت.

الاستطلاعات المُعدلة: تعادل 60:60 في كان، والقناة 13، والقناة 12 أغلبية لمعارضي نتنياهو.

نتنياهو: “ممنوع الإنجرار لانتخابات خامسة”.

لبيد:”حتى الآن لا يجد لنتنياهو ائتلاف 61 مقعداً”.

الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة على بئر السبع.

ساعر: لن ننضم لحكومة برئاسة نتنياهو.

كان الإخبارية:

بعد فرز 50% من الأصوات، (58) مقعد لمعسكر نتنياهو، (55) لمعارضيه.

نتنياهو:”ممنوع علينا جر إسرائيل لانتخابات خامسة”.

رداً على القذيفة التي أطلقت لمنطقة بئر السبع، الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة.