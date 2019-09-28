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محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري لقياديين في حماس

الأربعاء 24 مارس 2021 06:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري لقياديين في حماس



الخليل/سما/

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار من مدينة جنين للمرة الثانية على التوالي وبحق الأسير القيادي "عايد دودين" من دورا جنوب الخليل للمرة الخامسة على التوالي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أمرا جديدا بالاعتقال الإداري بحق القيادي دودين للمرة الخامسة على التوالي، لافتة إلى أنه معتقل منذ عام ونصف.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي دودين بتاريخ 28/9/2019، بعد اقتحام منزل في بلدة دورا جنوب الخليل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ولم يمضِ حينها على إطلاق سراحه سوى عدة شهور فقط، وبعد عدة اسابيع أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري دون تهمة.

ويتعمد الاحتلال استهداف القيادي "دودين" بشكل دائم حيث أمضى قرابة الـ20 عاماً في سجون الاحتلال معظمها كانت في الاعتقال الإداري، وقد أطلق عليه لعدة أعوام عميد الأسرى الإداريين في السجون كونه أمضى سنوات طويلة في الإداري بشكل متواصل.

يشار إلى أن الأسير القيادي دودين أب لست أبناء لم يلتقِ بهم كثيراً نظرا للاعتقالات المتكررة التي تستهدفه بين الحين والاخر.

#حماس #عايد دودين #عبد الجبار جرار #الخليل #اعتقال #الاحتلال

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