أربعة سيناريوهات محتملة لشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل

القدس المحتلة/سما/

إعداد قسم الشؤون العبرية - على الرغم من ظهور نتائج متقاربة من خلال العينات التي ظهرت عبر قنوات التلفزة العبرية، لانتخابات الكنيست الرابع والعشرين، إلا أن المشهد السياسي لا زال معقدًا في انتظار اتضاح صورة ما ستؤول إليه النتائج النهائية والتي قد ترجح كفة معسكر على آخر.

ومن خلال هذه العينات وحتى النتائج الأولية لعملية الفرز التي قد تستمر للخميس، فإن المشهد السياسي الإسرائيلي سيكون أمام عدة سيناريوهات من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وقد يكون السيناريو الأول، أن يصل معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، إلى 61 أو 62 مقعدًا، ما يمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي، شريطة أن ينضم إلى هذا الائتلاف زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت الذي حصد ما بين 7 إلى 8 مقاعد وفق النتائج الأولية، لكنه قد لا يكون لوحده حاسمًا في إيصال هذا الائتلاف لهذا العدد من المقاعد، ما يعني أن نتنياهو سيكون بحاجة لتحالف آخر ربما يكون مع جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، أو أن يقنع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض بالانضمام إلى ائتلافه مجددًا، أو حتى إمكانية إقناع زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس بدعم ائتلافه بدون المشاركة في الحكومة.

في حين أن السيناريو الثاني الماثل أمام نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي بالشراكة مع بينيت، إقناع أفيغدور ليبرمان للعودة للكتلة اليمينية، أو التوجه نحو الاتصال بأعضاء كنيست من أحزاب متفرقة وعرض عليهم حقائب وزارية وصولًا لـ 61 مقعدًا أو أكثر، من أجل تشكيل ائتلاف مستقر، خاصةً وأن التقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى 60 مقعدًا أو أقل بقليل في حال تحالفه مع بينيت.

ويظهر سيناريو ثالث يتمثل في إمكانية نجاح يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل في تشكيل ائتلاف حكومي يصل لـ 61 أو 62 مقعدًا، خاصةً وأن الترشيحات تشير لإمكانية وصوله لـ 60 مقعدًا بأريحية في حال نجح بإقناع قادة أحزاب المعارضة ومنهم ساعر وغانتس والقائمة العربية المشتركة، وليبرمان، والعمل، بالانضمام لائتلاف حكومي تحت قيادته، مع إمكانية أيضًا ضم منصور عباس.

كما يظهر سيناريو رابع يتمثل في إمكانية أن يذهب نفتالي بينيت لرئاسة الوزراء بتشكيل ائتلاف حكومي من خلال إقناع قادة بعض الأحزاب مثل غانتس وساعر وليبرمان وميراف ميخائيلي زعيمة العمل، إلى جانب الليكود من خلال إقناع نتنياهو بالمشاركة في هذا الائتلاف، إلا أنه من المستبعد مثل هذا الخيار في ظل رفض نتنياهو المتوقع بأن يكون وزيرًا في حكومة يقودها شخص آخر.