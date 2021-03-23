فيديو: ديمبيلي يسقط مغمى عليه خلال تدريبات أتلتيكو مدريد

مدريد/سما/

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي سقط مغمى عليه خلال حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم؛ نتيجة انخفاض في ضغط الدم.



وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 عاما في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية، وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

واستعاد لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق وعيه، وذهب لعربة الإسعاف بنفسه كي يخضع للفحص الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصدر في نادي العاصمة، أن ديمبيلي "عانى من انخفاض طفيف في ضغط الدم، واضطر إلى ترك التمارين. هو يتواجد حاليا تحت المراقبة، وضعه جيد، ومؤشراته الحيوية طبيعية".

???? ÚLTIMA HORA ????



???? Susto en el entrenamiento del Atlético



???? Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado



???????? El jugador se encuentra bien pendiente de evolución



⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021





وانضم ديمبيلي إلى أتلتيكو في كانون الثاني/ يناير الماضي، على سبيل الإعارة من ليون، وقد خاض حتى الآن مباراتين فقط مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، من دون أن يسجل.