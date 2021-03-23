  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو: ديمبيلي يسقط مغمى عليه خلال تدريبات أتلتيكو مدريد

الأربعاء 24 مارس 2021 06:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ديمبيلي يسقط مغمى عليه خلال تدريبات أتلتيكو مدريد



مدريد/سما/

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي سقط مغمى عليه خلال حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم؛ نتيجة انخفاض في ضغط الدم.


وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 عاما في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية، وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

واستعاد لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق وعيه، وذهب لعربة الإسعاف بنفسه كي يخضع للفحص الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصدر في نادي العاصمة، أن ديمبيلي "عانى من انخفاض طفيف في ضغط الدم، واضطر إلى ترك التمارين. هو يتواجد حاليا تحت المراقبة، وضعه جيد، ومؤشراته الحيوية طبيعية".


 

وانضم ديمبيلي إلى أتلتيكو في كانون الثاني/ يناير الماضي، على سبيل الإعارة من ليون، وقد خاض حتى الآن مباراتين فقط مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، من دون أن يسجل.

#موسى ديمبيلي #اتليتكو مدريد #الدوري الاسباني #سقوط ديمبيلي

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

أبوي قتلني .. تفاصيل مقتل الطفلة سماح الهادي في السودان

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

نتن

"انتخابات الكنيست الـ24": هيمنة لليمين بلا حسم

طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو

11

نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

فلسطين

فورين أفيرز: الفلسطينيون بحاجة لبداية جديدة ولغة تستجيب للوقائع وتسهم في تغيير حالهم

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

اعلان سما رسائل