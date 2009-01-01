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إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بكورونا

الأربعاء 24 مارس 2021 06:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بكورونا



بغداد/سما/

ثبُتت إصابة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الوزارة وكالة فرانس برس الثلاثاء.


وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها درجال، أكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو في وضع صحي مستقر".

وأضاف أن الدولي السابق (62 عاماً) "يخضع لفترة علاج قد تستمر لثلاثة أيام، يعود بعدها لمزاولة مهماته، إذ أن الفريق الطبي أكد أن إصابته خفيفة".

وأعرب درجال عبر حسابه على موقع تلغرام عن "الشكر والتقدير لكل من استفسر وسأل واطمأن" إلى صحته.

ويشهد العراق ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بالجائحة، رغم إجراءات الإغلاق الجزئي وحظر التجول الشامل في أيام العطلة الأسبوعية.

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