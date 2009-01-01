  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول واقعة معلنة.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز وبايدن يعلق

الأربعاء 24 مارس 2021 06:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول واقعة معلنة.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز وبايدن يعلق



بيونغيانغ/سما/

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة ساحلها الغربي، الأحد، وذلك في أول اختبار للأسلحة يُعرف به منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.


وأضاف الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد الأمر، وكان يتابع الاختبار أثناء إجرائه.

وفي الولايات المتحدة، قال بايدن، الثلاثاء، إن إقدام كوريا الشمالية على إطلاق الصاروخين يظهر أنه ما من شيء يذكر قد تغير من جانب حكومتها.


وقال للصحفيين ردا على سؤال عن اختبار الصاروخين "تعلمنا أنه ما من شيء يذكر قد تغير".

وقبل أيام أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب قرارها بالسماح بتسليم مواطن كوري شمالي مشتبه بانخراطه في نشاط جنائي إلى الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن بيونغيانع ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بعد أن قضت محكمة هناك بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال، وفقا لرويترز.

 وتعد هذه الواقعة أحدث تطور في العداء المتزايد بين واشنطن وبيونغيانغ، حيث تكثف كوريا الشمالية الضغط على إدارة بايدن بشأن المواجهة النووية.

#كوريا الشمالية #صواريخ كوريا الشمالية #جو بايدن #صواريخ كروز #كيم جونغ أون

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

أبوي قتلني .. تفاصيل مقتل الطفلة سماح الهادي في السودان

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

نتن

"انتخابات الكنيست الـ24": هيمنة لليمين بلا حسم

طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو

11

نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

فلسطين

فورين أفيرز: الفلسطينيون بحاجة لبداية جديدة ولغة تستجيب للوقائع وتسهم في تغيير حالهم

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

اعلان سما رسائل