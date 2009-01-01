ج.بوست:الانتخابات الإسرائيلية تشهد أقل نسبة مشاركة منذ 2009

القدس المحتلة/سما/

أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، أورلي أدس، أن إجمالي عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء، بلغ 3384482 ناخبا.

وأوضحت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات أن هذا العدد يشكل 51.5% ممكن يحق لهم التصويت في الانتخابات، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تراجع بنسبة 4.8% تقريبا في أعداد المصوتين مقارنة بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ووفقا للصحيفة فإن هذا هو أقل إقبال على التصويت في نفس الإطار الزمني، منذ عام 2009، حيث بلغت نسبة المشاركة 50.3% حتى السادسة مساء في تلك الانتخابات، بينما بلغ إجمالي المشاركة في التصويت 65.2%.



وقد يؤثر الإقبال بقوة على الأحزاب التي سوف تتخطى العتبة الانتخابية وتدخل الكنيست.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الـ 24، والتي تجرى للمرة الرابعة خلال عامين، ويصوت ما يزيد عن 6.5 مليون إسرائيلي لديهم حق الانتخاب، في أكثر من 13 ألفا و685 مركزا انتخابيا، 751 منها مخصص لمرضى كورونا والخاضعين للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، على أن تعلن النتيجة تباعا يومي الأربعاء والخميس، ومن المقرر أن تنشر أيضا النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكنيست التي تجرى لاختيار 120 عضوا بالكنسيت ما بعد ظهيرة يوم الجمعة.