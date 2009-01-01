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رباعي الوساطة يناقشون إحياء محادثات سلام "ذات معنى" بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الأربعاء 24 مارس 2021 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رباعي الوساطة يناقشون إحياء محادثات سلام "ذات معنى" بين الإسرائيليين والفلسطينيين



وكالات/سما/

ناقش رباعي الوساطة بالشرق الأوسط إحياء "مفاوضات ذات معنى" بين الإسرائيليين والفلسطينيين تهدف لحل يقوم على أساس وجود دولتين.

وجاء في بيان عقب اجتماع ضم كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنه "يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين الامتناع عن القيام بأعمال أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".

ويبدو أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثون من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر 2018. 

وفي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض".

وبموجب خطة سلام اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولم يكتب لها النجاح، كانت واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة جزءا من إسرائيل.

وقالت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إنها "تؤيد حل الدولتين وسترجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب".

وأشارت إلى أنها "ستحث دولا أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وإن أكدت أن هذا لا يغني عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

#الصراع الاسرائيلي الفلسطيني #موسكو #الاتحاد الاوربي #روسيا #انطونيو غوتيريش #ترامب #الولايات المتحدة الأمريكية #الامم المتحدة #البيت الابيض #المستوطنات

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