القائمة العربية الموحدة تعلن تجاوزها لنسبة الحسم

القدس المحتلة /سما/

تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 8 - 9 مقاعد، كما بيّنت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة. في حين أعلنت القائمة العربية الموحدة تجاوز نسبة الحسم.

ووصلت نسبة التصويت العامّة في البلاد لانتخابات الكنيست الـ24، إلى 67.2%، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، وهي أقل بـ4.3% مقارنة بالانتخابات الأخيرة، في حين وصل عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم إلى 4 مليون و420 ألفا و677 ناخبا حتّى الساعة ذاتها.

وصباح الثلاثاء، فتحت صناديق الاقتراع في 144 بلدة عربية، وسط تقييدات على فتح الصناديق وعملية التصويت والتواجد بتخوم صناديق الاقتراع بسبب جائحة كورونا. ومنذ أن فتحت صناديق الاقتراع، شهدت البلدات العربية والمدن الساحلية والمختلطة حضورا كبيرا لنشطاء القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.