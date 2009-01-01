  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

القائمة العربية الموحدة تعلن تجاوزها لنسبة الحسم

الأربعاء 24 مارس 2021 05:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة العربية الموحدة تعلن تجاوزها لنسبة الحسم



القدس المحتلة /سما/

تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 8 - 9 مقاعد، كما بيّنت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة. في حين أعلنت القائمة العربية الموحدة تجاوز نسبة الحسم.

ووصلت نسبة التصويت العامّة في البلاد لانتخابات الكنيست الـ24، إلى 67.2%، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، وهي أقل بـ4.3% مقارنة بالانتخابات الأخيرة، في حين وصل عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم إلى 4 مليون و420 ألفا و677 ناخبا حتّى الساعة ذاتها.

وصباح الثلاثاء، فتحت صناديق الاقتراع في 144 بلدة عربية، وسط تقييدات على فتح الصناديق وعملية التصويت والتواجد بتخوم صناديق الاقتراع بسبب جائحة كورونا. ومنذ أن فتحت صناديق الاقتراع، شهدت البلدات العربية والمدن الساحلية والمختلطة حضورا كبيرا لنشطاء القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

#القائمة العربية الموحدة #نسبة الحسم #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

أبوي قتلني .. تفاصيل مقتل الطفلة سماح الهادي في السودان

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

نتن

"انتخابات الكنيست الـ24": هيمنة لليمين بلا حسم

طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو

11

نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

فلسطين

فورين أفيرز: الفلسطينيون بحاجة لبداية جديدة ولغة تستجيب للوقائع وتسهم في تغيير حالهم

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

اعلان سما رسائل