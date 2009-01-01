الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

رام الله/سما/

تغيرت الأجواء بشكل كبير من ساعات الليل الماضي، وتساقطت الأمطار في مناطق مختلفة من اليلاد خاصة في المناطق الشمالية والساحلية وبعض المناطق في وسط البلاد. وخلال اليوم والأيام القادمة تسود أجواء شتوية وتسود درجات حرارة منخفضة وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الأربعاء يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً، وتصبح الفرصة مهيأة لتساقط زخات من المطر على فترات مع طقس عاصف في الجبال نتيجة الرياح القوية. وفي ساعات الليل تهبط الحرارة بشكل أكبر ويصبح الجو أكثر برودة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية وشديدة أحياناً.

وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية في مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم بعد غد الجمعة توالي الحرارة الانخفاض من جديد وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر خاصة في النصف الأول من اليوم. ومع ساعات المساء يسود جو أكثر برودة خاصة في الجبال وتتراجع فرصة الهطول المطري بشكل كبير.

وفي يوم السبت يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة ، ويسود جو بارد جداً في ساعات الصباح والمساء والليل ، وفي ساعات النهار يسود جو بارد نسبي الى بارد في المناطق الجبلية ومائل للدفء قليلاً في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. خفيفة الى معتدلة السرعة.