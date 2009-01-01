إصابة طفلين بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أصيب طفلين (4 و10 سنوات)، بجراح وصفت بـ"المتوسطة"، في جريمة إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية، وقعت في مدينة باقة الغربية، مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، قال إن "الشرطة باشرت بأعمال التمشيط مع تلقي مركز الشرطة بلاغا حول حادثة إطلاق نار نحو منزل في مدينة باقة الغربية التي أسفرت عن إصابة قاصرين 4 و9 أعوام بجروح طفيفة".

وأضاف أنه "تم إحالة الطفلين إلى تلقي العلاج الطبي في المركز الطبي هيلل يافي في مدينة الخضيرة".

وبحسب البيان "شرع محققو الشرطة بجمع الأدلة والبينات من مسرح الجريمة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الحادث"، وأضاف أن "التحقيق مستمر".