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حماس:الحكومة الاسرائلية القادمة لن تغير من طبيعة الصراع

الأربعاء 24 مارس 2021 04:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس:الحكومة الاسرائلية القادمة لن تغير من طبيعة الصراع



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس أن الفلسطينيين لا يعولون على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، فالجميع نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني.

وأضاف في تصريح له مساء اليوم "أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيان احتلالي يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال"

وتابع " لذا نحن نعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية."

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